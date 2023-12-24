تطور جديد يقلب الموازين في أزمة غرامة كهربا مع الزمالك| لن يتعرض للإيقاف

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح مفاجأة جديدة بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من دفع غرامة نادي الزمالك.

وقال عامر العمايرة في تصريحات اذاعية مع أحمد شوبير "إن الاتحاد الدولي قرر تأجيل النظر في قضية محمود كهربا خلال الوقت الحالي.

وشدد العمايرة أن محمود كهربا لن يدفع الغرامة ولن يتعرض إلى الإيقاف حتى نهاية الموسم وفي الموسم المقبل سوف يتم منح كهربا فترة تصل إلى 60 يوما حتى يدفع الغرامة، وهنا قد يتجه محمود كهربا إلى المحكمة الفيدرالية وذلك من أجل تأجيل دفع الغرامة في فترة تصل من 4 أشهر إلى سنة.

وأوضح أن ما يتم في قضية كهربا نفس ما فعله الزمالك في قضية المحترف المغربي خالد بوطيب حيث تم اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية من أجل تأجيل الدفع.

وحول إمكانية اعتزال محمود كهربا قبل دفع الغرامة قال العمايرة سيكون إيقافه عن خطوة التدريب أو العمل في أي ملف له علاقة بالصفة الرياضية وذلك لحين دفع غرامة نادي الزمالك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تغريم محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي ما يقرب من مليون و500 ألف دولار وذلك بسبب فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد خلال تواجده مع القلعة البيضاء.