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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

الصحفي الراحل سامر
الصحفي الراحل سامر أبودقة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان على غزة.

من جانبها، قالت الصحة الفلسطينية إن الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدًا، ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته، لافتة إلى أن الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج غزة والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لم نعتدها، وتشير إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة، موضحة أن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا يتلاءم مع احتياجاتنا اليومية.

وفي نفس السياق، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن الوضع الكارثي في غزة، وتعمدها خلق بيئة تسمح بتفشي الأوبئة القاتلة بالقطاع.

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