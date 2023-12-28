تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 3285 جنيها.



وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3285 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2816 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26.280 جنيه.

كما استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والاجنبية اليوم الخميس:



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.24 جنيه للبيع، و 34.08 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.42 جنيه للبيع، و39.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.78 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء .



وفي وقت سابق رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، على سؤال :" الناس تشتري الذهب ولا تبيع؟" وقال إن هناك قواعد ثابتة هو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفضا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب على مدار السنوات حافظ للقيمة، وقيمته به وطوال الوقت مكسب.



ولفت إلي أن شراء الذهب في الوقت الذي يكون السعر به منخفض، يكون له مكاسب للشخص نفسه، مشيرا إلي أن الفترة الحالية من الممكن أن نشتري الذهب.



وأشار إلي أن شراء الذهب بأي نوع سواء مشغولات، أو جنيه ذهب، جميعهم يكون له مكاسب للشخص، مرددا مقولة" الذهب زينة وخزينة".

ولفت إلي أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، مما يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.