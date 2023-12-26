عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب تكشف أسباب الارتفاعات الجديدة في الأسعار".

قفزة كبيرة شهدتها مؤخرًا أسعار الذهب



وجاء في التقرير أن هناك قفزة كبيرة شهدتها مؤخرًا أسعار الذهب، وهناك تحركات بأسعار الذهب، ووصل جرام الذهب عيار 21 لـ سعر 3150، وأن سعر الجنيه الذهب وصل 25200 جنيه.

وكشف التقرير أن هناك ارتباكا بالسوق، وأن الفترة الأخيرة هناك ارتفاعات بأسعار الذهب.

وأوضحت التقرير أن هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، قال إن هناك أسبابا لـ ارتفاع أسعار الذهب منها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، على سؤال :" الناس تشتري الذهب ولا تبيع؟" وقال إن هناك قواعد ثابتة هو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفض.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب على مدار السنوات هو حافظ للقيمة، وقيمته به وطوال الوقت مكسب.

هناك ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب



ولفت إلي أن شراء الذهب في الوقت الذي يكون السعر به منخفض، يكون له مكاسب للشخص نفسه، مشيرا إلي أن الفترة الحالية من الممكن أن نشتري الذهب لآن هناك مؤشرات تقول إن هناك ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.



وأشار إلي أن شراء الذهب بأي نوع سواء مشغولات، أو جنيه ذهب، جميعهم يكون له مكاسب للشخص، مرددا مقولة" الذهب زينة وخزينة".



وكشف أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلي أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، وبعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلي أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، مما يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.



