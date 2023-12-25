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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على آخر سعر لـ الذهب والدولار اليوم الاثنين

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

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شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

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رقم قياسي.. رئيس شعبة الذهب يكشف سبب الارتفاعات الأخيرة

وتشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة، وهناك ثبات في سعر الدولار، وخلال هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب والدولار اليوم الاثنين 25-12-2023.


وقدمت الإعلامية لميس سلامة  تقريرا، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 25 ديسمير 2023
في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3509 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3070 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2631 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24560 جنيها.

 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين
سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.09 جنيه للبيع، و 33.93 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.32 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.76  جنيه للبيع، و100.30  جنيه للشراء .

 

 رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، على سؤال :" الناس تشتري الذهب ولا تبيع؟" وقال إن هناك قواعد ثابتة هو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفض.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب على مدار السنوات هو حافظ للقيمة، وقيمته به وطوال الوقت مكسب.

هناك ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب
 

ولفت إلي أن شراء الذهب في الوقت الذي يكون السعر به منخفض، يكون له مكاسب للشخص نفسه، مشيرا إلي أن الفترة الحالية من الممكن أن نشتري الذهب لآن هناك مؤشرات تقول أن هناك ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.


وأشار إلي أن شراء الذهب بأي نوع سواء مشغولات، أو جنيه ذهب، جميعهم يكون له مكاسب للشخص، مرددا مقولة" الذهب زينة وخزينة".


وكشف أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلي أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، وبعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلي أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، مما يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.

 

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