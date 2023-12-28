رئيس وزراء إسبانيا يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشير، أن غزة تعيش وضعا مأساويا ونرفض استهداف المدنيين في القطاع.



وأضاف خلال عاجل نشر على قناة القاهرة الإخبارية، أن ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 8 في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، اليوم الخميس.



وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع: "تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شابا بينهم 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مدنا عدة بالضفة الغربية.



