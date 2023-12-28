خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، مؤكدة أن الأمطار قد تصل إلى رعدية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

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وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومحافظة الفيوم والقاهرة الكبرى، قد تغزر على مناطق من القاهرة الجديدة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعة هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، زيادة فرص ‏سقوط الأمطار؛ بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ‏فى طبقات الجو العليا، فضلا عن التأثر بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر ‏المتوسط.‏

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ذروة المنخفض الجوي، اليوم الخميس، وستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية.

ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض محافظة الغربية لموجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، أصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قرارا بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم، اليوم الخميس، بجميع مدارس المحافظة. وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية، وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين، البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما أهاب بالسائقين، الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس عل مدن مصر ومحافظتها:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 14

العريش 21 15

رفح 20 15

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 26 20

الفيوم 20 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 23 13

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 23 13