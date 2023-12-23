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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن يكون الشتاء الأبرد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية والطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت "شاكر" خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يوجد بعض الأقاويل المتداولة عن أن مصر تشهد شتاء هو الأبرد خلال الفترة الحالية الا أن هيئة الأرصاد الجوية تنفي هذا الأمر بشكل كامل، مضيفة أنه على الرغم من تأثر مصر بظاهرة النينو هذا العام ألا أن الشتاء لن يكون هو الأبرد.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح اليوم أيضا وكان مثير للأتربة فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها. 

 

ظاهرة النينو



وأشارت إلى أن المنظمات الدولية حينما تتحدث أن ظاهرة النينو ستؤدي إلى وجود شتاء هو الأبرد في آخر 10 سنوات ألا أن هذا تتحدث عن متوسط درجات العالم، ولا تشهد كل الدول شتاء بارد، ومصر تشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي.

وأوضحت أن ظاهرة النينو هي ظاهرة حينما تحدث تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي كله، وهذا كان واضح في فصل الصيف، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوروبية والشرق الأوسط وسجلت أرقام غير مسبوقة، وتؤدي إلى شتاء شديد البرودة. 

الأرصاد الطقس الرياح الشتاء درجات الحرارة التغيرات المناخية

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