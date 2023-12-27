القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد توجه تحذيرا بسقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ يؤثر علينا امتدادا لمنخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتب هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي زيادة فرص وكميات وأماكن سقوط الأمطار.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على أغلب محافظات شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد وبعض الاماكن من مدن القناة، موضحة أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وعلى فترات المساء تبدأ الكمية تغزر وتزيد عن المتوسط فى بعض الاماكن.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، ومع فترات المساء نبدأ نشهد أمطار فى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري وبعض الاماكن من محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، لافتة إلى أن هناك إنخفاض طفيف عن أمس فى درجات الحرارة عن أمس بحوالي درجة.