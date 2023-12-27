الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الخميس، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توجد أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء

وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وهناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومحافظة الفيوم والقاهرة الكبرى، قد تغزر على مناطق من القاهرة الجديدة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 14

العريش 21 15

رفح 20 15

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 26 20

الفيوم 20 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 23 13

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 23 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 29 20

المدينة 26 14

الرياض 26 16

المنامة 25 20

أبوظبى 27 19

الدوحة 28 20

الكويت 20 14

دمشق 16 07

بيروت 21 16

عمان 16 10

القدس 18 11

غزة 21 15

بغداد 19 10

مسقط 27 20

صنعاء 23 08

الخرطوم 31 17

طرابلس 21 13

تونس 19 09

الجزائر 17 08

الرباط 19 05

نواكشوط 35 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 02-

إسطنبول 15 07

إسلام آباد 22 07

نيودلهى 23 10

جاكرتا 34 25

بكين 05 08-

كوالالمبور 32 25

طوكيو 09 02

أثينا 19 07

روما 14 07

باريس 12 09

مدريد 09 02

برلين 10 08

لندن 12 07

مونتريال 03 03-

موسكو 05- 07-

نيويورك 13 07

واشنطن 15 05

أديس أبابا 25 11