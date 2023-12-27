عاجل| أمطار غزيرة ورعدية على البلاد تستمر 48 ساعة.. و«الأرصاد»: احذروا من المنخفض الجوي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيّرات جوية متوقعة في الأيام القليلة المقبلة، حيث من المرتقب هطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق.

وفي تصريحاتها، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة والهطول المتوقع يعود إلى تأثير منخفض جوي سيتأثر بالبلاد خلال الساعات القليلة القادمة.



التأثير المتوقع

ووفقًا لتصريحات الدكتورة غانم، يشمل تأثير المنخفض الجوي سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائلاً للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلاً للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة ليلاً على أغلب المناطق.