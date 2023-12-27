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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

صدى البلد

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا، ما يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، مشيرة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، كما أوضحت أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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أمطار خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

الظواهر الجوية 

حذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل، من سقوط أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 60% تقريبًا)، على مناطق من الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة، كما أشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا)، على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى، تكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتابعت بيان حالة البحرين، متوقعة أن تكون حالة

وعن حالة البحر المتوسط البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدله، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية أن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية وستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية التي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

موعد ذروة التقلبات الجوية
وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ذروة المنخفض الجوي تكون يوم الخميس، وستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء
العظمى الصغرى
القاهرة 21 16
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 21 14
بنهــــا 21 16
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 21 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 22 16
طنطا 21 15
دمياط 21 14 
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 23 15
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
الشلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 25 08
أبوسمبل 24 13

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة الامطار

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