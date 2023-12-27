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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف كيف رد السيسي على تصريح شارون الخطير بشأن سيناء.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

محمود عباس: المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية

قال الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، أبو مازن، إن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، ولا يعترف بها أحد، وهي أمر واقع، "لما جه شارون ودخل غزة قال كل المستوطنات بتنتهي وانتهت كل المستوطنات في غزة في ليلة واحدة وكأن شيئا لم يكن". 

 

مساعد وزير التموين: الشعب المصري يستهلك 200 ألف طن سكر شهريا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن إضافة المواليد على البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية فقط لا غير، وليست إضافة مطلقة، خاصة أن أي إضافات أخرى ستزيد من حجم الدعم أكثر، وهو ما يؤدي إلى عجز لموازنة الدولة، حيث يوجد ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، وما يقرب من 270 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز. 

 

خبيرة أبراج: مصر الأوفر حظا في 2024 وتطورات إيجابية لدول الجوار

قالت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، إن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الدولة الأوفر حظًا في 2024 بناءً على حركة الأبراج هي مصر، وأنها في طريقها إلى تخطي أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسن تدريجي وخروج من الأزمات خاصة في النصف الثاني من العام.

 

مصدر مسئول: مصر لم تتلق أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار بغزة

أكد مصدر مصري مسئول، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

أحمد موسى يكشف كيف رد السيسي على تصريح شارون الخطير بشأن سيناء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق شارون كان له جملة مهمة جدا بسبب سيناء، قال فيها «تنمية سيناء أخطر على إسرائيل من امتلاك مصر السلاح النووي».

 

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشف محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في مصر، محذرا من طقس الساعات المقبلة على معظم محافظات الجمهورية.

 

رفضت نداءات تحذيرية.. الحوثيون: قصفنا سفينة تجارية في البحر الأحمر بصواريخ

أكد المتحدث باسم الحوثيين، قصف سفينة تجارية تابعة لشركة إم إس سي يونايتد في البحر الأحمر بصواريخ بعد أن رفضت ثلاثة نداءات تحذيرية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

رد غير متوقع من نقابة الموسيقيين على أزمة أغنية روبي الجديدة

رد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة أغنية المغنية روبي الأخيرة والتي تحمل اسم ثلاث ساعات متواصلة، والتي سببت حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية. 

سمير فرج: مصر رفضت إقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت تحالفا دوليا في البحر الأحمر تحت عنوان حارس الازدهار، من أجل التصدي للحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يقصدون مصر بل إسرائيل.

 

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