أحمد موسى يكشف كيف رد السيسي على تصريح شارون الخطير بشأن سيناء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق شارون كان له جملة مهمة جدا بسبب سيناء، قال فيها «تنمية سيناء أخطر على إسرائيل من امتلاك مصر السلاح النووي».



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن لهذا الكلام السابق يتضح سبب سعي الرئيس السيسي يوميا لتنمية سيناء بمئات المليارات.



وأكد أحمد موسى، أن مصر تعمل على تنمية سيناء وتواجد ملايين المصريين هناك لتعميرها وبنائها، مطالبا بالحديث عن سيناء بإيجابية البلد في الحفاظ على سيناء بكل إجراءاتها ولذا كن مطمئنا وواثقا.



واختتم أحمد موسى، كلامه بالرد على وزير المالية الإسرائيلي والذي وصفه بالمجرم والمتطرف لتصريحه السابق وطلبه بإبادة الشعب الفلسطيني.



وقال موسى للوزير الذي عاد وتساءل لماذا لا تسمح مصر للفلسطينيين بالعبور على بلدان أخرى، إن مصر تحافظ على تواجد القضية الفلسطينية وحق شعبها التاريخي في أرضهم وعدم الخروج منها.

