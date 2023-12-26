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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير التموين: الشعب المصري يستهلك 200 ألف طن سكر شهريا

السكر
السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن إضافة المواليد على البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية فقط لا غير، وليست إضافة مطلقة، خاصة أن أي إضافات أخرى ستزيد من حجم الدعم أكثر، وهو ما يؤدي إلى عجز لموازنة الدولة، حيث يوجد ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، وما يقرب من 270 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز. 

حديث عن أزمة السكر 

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن انتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن ويوجد عجز يتراوح من 400 ألف إلى 500 ألف طن، ويتم توفير العجز من خلال الاستيراد من الخارج وكان يقوم بذلك القطاع الخاص، وحينما حدث زيادات عالمية في السكر لم يستطع القطاع الخاص استيراد السكر. 

وتابع، أن الحكومة قامت بدورها كمنظم وصانع للسوق واستوردت كميات من السكر إضافة إلى المناورة في المخزون الاستراتيجي، وتم ضخ ما يقرب من 245 ألف طن سكر وهو ما يمثل شهر ونصف استهلاك للشعب المصري، حيث إن استهلاك مصر الشهري من 200 لـ 220 ألف طن، ويزداد في الفترة قبل شهر رمضان وقد يصل لـ 400 ألف طن. 

واستكمل أن التزاحم الذي حدث خلال الفترة الماضي من الصناعات الغذائية والتجار والتعبئة بدأ العمل على أكثر من جلسة للسكر في البورصة المصرية للسلع وتم طرح 180 ألف طن من السكر على 208 شركة، وتم زيادة المعروض في الأسواق وأصبح هناك وفرة وإتاحة، وتم توفير كميات كبيرة من المصنعين والتجار. 

وواصل أن ما تم تنفيذه على الأرض من زيادة حجم المعروض سيؤدي إلى استقرار السوق بشأن أزمة السكر. 

السكر إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين اقات التموينية شريف عامر برنامج يحدث في مصر

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