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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: بدء إنتاج السكر المحلى في 3 مصانع قصب.. 5 يناير المقبل

وزير التموين
وزير التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع للقصب اعتبارًا من يوم 5 يناير المقبل، الأمر الذى سيزيد من المخزون الاستراتيجى من السكر وبالتالى سيزداد معدلات الضخ، لافتا إلى أن الوزارة طرحت كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها بجانب أيضا صرف السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه.

جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجى بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى.

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وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن فى محافظات "السويس والأقصر" على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالى الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.

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