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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: نستهدف شراء 3.5 مليون طن قمح محلي في موسم 2024

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم إجراء مسح للأراضي المزروعة بالقمح خلال الفترة المقبلة للوقوف قطعيا على مستهدفات شراء القمح المحلي خلال موسم 2024.

وأوضح الوزير أن متوسط الاستهداف يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن قمح محلي بانتهاء موسم الحصاد لعام 2024.


وفي سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية  بمحافظة الفيوم في الفترة من 18 الى 24 شهرا.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن مخزن الفيوم يعد ثالث مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن استراتيجية في " السويس والأقصر " من إجمالي 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا.

وأوضح أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين  وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيسهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.

وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم أيضا في الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر  من 30  سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

وزير التموين مال واعمال موسم حصاد القمح شراء القمح المحلي اخبار مصر Finance Real Estate

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