هتبقى ماضي | وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر نهائيًا ..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك 245 ألف طن من السكر تم ضخهم في الأسواق خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر ، مؤكداً أن 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضي.

وزير التموين: التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل

وأضاف علي المصيلحي خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية"ON"، أن رئيس الوزراء يهاتفه نهاية كل يوم لمتابعة حل أزم السكر، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 40 ألف منفذ للبطاقات التموينية وتم اعتماد آلاف الأطنان منذ أزمة السكر.

ولفت وزير التموين إلى، أن أحد السلاسل المشهورة وجد مفتش التموين فيها آلاف الأطنان من السكر، معلقاً:" و المفتش لما دخل ملقاش على الرف سكر".

وأكد، أن وزير التموين إلى، أنه لابد من إحترام الدستور و القانون في العمل التجاري وحرية المنافسة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجبرية ليست وسيلة حل خاصة في حالة إنخفاض المعروض.