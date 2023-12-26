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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بفلوس تعمل انتعاشة للبلد..

سمير فرج: مصر رفضت إقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت تحالفا دوليا في البحر الأحمر تحت عنوان حارس الازدهار، من أجل التصدي للحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يقصدون مصر بل إسرائيل.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوثيين يستهدفون تل أبيب، مبينا أن أمريكا أعنلت أنها ستتولى البحر الأحمر للتصدي لهجمات الحوثيين المتصاعدة.

وأشار، إلى أن التحالف الدولي من 20 دولة، للتصدي للحوثيين، مبينا أن كل المنصات العالمية تحدثت عن التحالف بعدم دخول مصر في التحالف والحديث عن توتر العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 

وشدد فرج، على أن مصر لن تدخل تحالفات، وهو قرار واضح من قبل الرئيس السيسي، موضحا أن هذه سياسة ثابتة لدى القيادة السياسية، قائلا: "دخول التحالفات هتيجي كل الدول الموانئ المصرية وتقول بقى ده تحالف، وكمان المدمرة الأمريكية وغيرها تدخل مصر، وعمل قواعد عسكرية في البحر الأحمر، بفلوس تعمل انتعاشة في البلد'.

وأكد فرج، أن مصر ترفض الدخول في التحالفات الدولية، وأن أرض مصر لا تشترى.

وأوضح أن الولايات المتحدة شكلت 3 قوات مشتركة، ومصر فيها القوات المشتركة 153، وهي المسئولة عن البحر الأحمر وبها البحرية المصرية تقود قوة المهام المشتركة التى تتواجد بها أمريكا وعدد من الدول، لكن مصر لا تدخل أي تحالف.
 

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