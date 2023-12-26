محمود عباس: المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، إن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، ولا يعترف بها أحد، وهي أمر واقع، "لما جه شارون ودخل غزة قال كل المستوطنات بتنتهي وانتهت كل المستوطنات في غزة في ليلة واحدة وكأن شيئا لم يكن".

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه يجب أن يأتي مثل هذا اليوم وكل استيطان زُرع على الأراضي الفلسطينية ينتهي، وسبق أن جاء رئيس وأنهى تلك المستوطنات بشكل كامل.

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تشن حربا قوية على فلسطين، وهناك حصار شديد تقوم به إسرائيل، وهي من تجمع الضرائب وتأخذ منها 3%، ولكن الآن تأخذ مليار دولار، "دي حاجة تخرب بيتنا خصوصا إن احنا دولة صغيرة، وهذه واحدة من الأشياء التي نطالب بها، والدعم لا يصل لنا ولا المساعدات".

وأشار إلى أن أصعب لحظة مرت عليه هي ما شهده في الوقت الحالي وتذكر ما حدث في 1948 خاصة أنه كان قد خرج لاجئا من منزله ويعيش في مأساة حتى الآن.