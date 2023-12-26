عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عباس: المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية

محمود عباس الرئيس
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، أبو مازن، إن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، ولا يعترف بها أحد، وهي أمر واقع، "لما جه شارون ودخل غزة قال كل المستوطنات بتنتهي وانتهت كل المستوطنات في غزة في ليلة واحدة وكأن شيئا لم يكن". 

حديث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه يجب أن يأتي مثل هذا اليوم وكل استيطان زُرع على الأراضي الفلسطينية ينتهي، وسبق أن جاء رئيس وأنهى تلك المستوطنات بشكل كامل. 

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تشن حربا قوية على فلسطين، وهناك حصار شديد تقوم به إسرائيل، وهي من تجمع الضرائب وتأخذ منها 3%، ولكن الآن تأخذ مليار دولار، "دي حاجة تخرب بيتنا خصوصا إن احنا دولة صغيرة، وهذه واحدة من الأشياء التي نطالب بها، والدعم لا يصل لنا ولا المساعدات". 

وأشار إلى أن أصعب لحظة مرت عليه هي ما شهده في الوقت الحالي وتذكر ما حدث في 1948 خاصة أنه كان قد خرج لاجئا من منزله ويعيش في مأساة حتى الآن. 

محمود عباس الرئيس الفلسطيني الضفة الغربية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد والإثنين الأسبوع القادم إجازة بأمر البنك المركزي لهذا السبب

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

موضوعات متعلقة

الرئيس الفلسطيني: خرجت لاجئا من منزلي وأعيش مأساة منذ 1948

محمود عباس للعالم: الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والاستقرار

استشاري بـ "الصحة العالمية": متحور كورونا الجديد غير مقلق

مساعد وزير التموين: الشعب المصري يستهلك 200 ألف طن سكر شهريا

خبير: الذهب يصل لهذا السعر خلال أسبوعين

الرئيس الفلسطيني: مواقف مصر والاْردن برفض التهجير ساعدتنا على الصمود

الرئيس الفلسطيني: الوضع في الضفة الغربية معرض للانفجار بسبب اعتداءات الاحتلال

محمود عباس: فلسطين تتعرض لكارثة حقيقية أمام أعين العالم وأمريكا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

الإدارية العليا تعيد محاكمة فني هندسة سمح بمخالفات بناء بعد براءته

اجتماع سري ومؤامرة للإطاحة بالزعيم ناصر| قاضٍ يكشف من قلب إسرائيل أشهر مؤامرة موثقة في التاريخ ضد مصر

قرار عاجل من "التعليم" السعودية بشأن تعليق الدراسة

غرامة كبرى تنتظر مروجي الأخبار الكاذبة عن طقس ليلة رأس السنة| تفاصيل

قيادي في حماس يكشف عن مفاوضات مع عدة دول بشأن تبادل الأسرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

بسبب الزبادي.. لن تصدق ما فعلته فتاة تشيلية في أخيها

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ