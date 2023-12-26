مصدر مسئول: مصر لم تتلق أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار بغزة

أكد مصدر مصري مسئول، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر مصري مسئول، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي وسيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن وزارة الخارجية أعلنت أن تأشيرات موظفي الأمم المتحدة لن تصدر بشكل آلي بعد ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أن الاحتلال لا يريد حربا على جبهتين، لكنه سيفعل كل ما يلزم لضمان أمنه، وفق مزاعمه.