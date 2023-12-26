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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العدوان الإسرائيلي.. خروج 3 شركات إنترنت فلسطينية عن الخدمة في غزة

غزة
غزة

أعلنت 3 شركات إنترنت فلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيانات نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لمجموعة جوال في الفيسبوك: "يؤسفنا أن نعلن عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأضافت الشركة أن طواقمها الفنية تعمل على إعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية".

ونشرت شركتي Ooredoo وPaltel بيانات مماثلة على صفحتيهما على الفيسبوك، حيث أشارت كل منهما إلى القتال المستمر في غزة.

وقال موقع مراقبة الإنترنت Netblocks لشبكة CNN، إن بيانات الشبكة تشير إلى انهيار جديد في الاتصال في قطاع غزة.

وأضاف موقع مواقبة الأنترنت في بيان لها: "تؤكد قياساتنا عن بعد انقطاعًا جديدًا في الاتصال في قطاع غزة، ويتوافق حادث اليوم مع انقطاعات سابقة للإنترنت والاتصالات، وكما هو الحال في الحوادث الماضية، فمن المرجح أن يترك معظم السكان غير متصلين بالإنترنت، وحتى عندما يكون هناك بعض الاتصال، تظل الخدمة أقل بكثير من ما كانت عليه قبل الصراع".

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