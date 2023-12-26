جيش الاحتلال يعلن مصرع 6 جنود في غزة وعلى حدود لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في معارك غزة وعلى الحدود مع لبنان اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري لشبكة إن بي سي الأمريكية، أنه 17 جنديًا إسرائيليًا قتلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 27 جنديا أصيبوا خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، إن حركة حماس تظهر صبرًا كبيرًا في الميدان وتحسن من طرقها القتالية ما أدى لإرتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.