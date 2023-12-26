عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط جسم غريب في البحر الأحمر

الدفاع الجوي الإسرائيلي
الدفاع الجوي الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط هدف معاد في سماء البحر الأحمر.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات إضافية عن الهدف الذي تم إيقاعه في البحر الأحمر حتي الآن، ولكن أعلنت مليشيات الحوثي منذ قليل أنها استهدفت الاحتلال الإسرائيلي بعدة طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في مناطق بفلسطين المحتلة.

وعلى جانب آخر، أصدرت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا تبنت فيه استهداف السفينة " إم إس سي يونايتد " في البحر الأحمر بضربة صاروخية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثيين: "نفذتِ مليشيات الحوثي عملية استهداف للسفينة التجارية إم إس سي يونايتد وذلك بصواريخ بحرية مناسبة".

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة في البحر الأحمر

هيئة التجارة البريطانية: شركات الشحن العملاقة توقف سفنها بسبب استهدافات الحوثيين

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري البحر الأحمر الاحتلال الاسرائيلي طائرات مسيرة مليشيات الحوثى الحوثيين اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة في البحر الأحمر

هيئة التجارة البريطانية: شركات الشحن العملاقة توقف سفنها بسبب استهدافات الحوثيين

سمير فرج: مصر رفضت تحالف حارس الأزهار.. والتعامل مع الحوثيين سيكون بحرص

سمير فرج يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين

المتحدث باسم الحوثيين يهدد أمريكا: البحر الأحمر سيتحول لـ "ساحة مشتعلة"

تهديد علني.. أول رد إيراني على الاتهام الأمريكي لطهران بدعم الحوثيين

البيت الأبيض يتهم إيران بتزويد الحوثيين بـ صواريخ كروز ومسيرات

أمريكا ترمي الكرة في ملعب إيران مجددا وتتهمها بدعم الحوثيين

ترشيحاتنا

طلب إحاطة بشأن تراجع تدفقات تصدير العقار المصري.. ووكيل الإسكان يكشف التفاصيل

مقام على 25 فدانا.. تفاصيل مفارخ الأسماك بغرب بورسعيد

لوقف العداون الإسرائيلي على غزة.. دعوات للتظاهر أمام السفارات الأمريكية حول العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في قطاع غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى

ضغط الوزير.. أول تعليق لهشام حطب على إيقاف مجلسه باتحاد الفروسية

ننشر أسماء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفائزين بالمسابقة الوطنية للمهارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

إيحاءات جنـ.سية| روبي في مرمى النيران.. ونقيب الموسيقيين يخرج عن صمته (إيه الحكاية)

الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ