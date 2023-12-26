جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط جسم غريب في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط هدف معاد في سماء البحر الأحمر.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات إضافية عن الهدف الذي تم إيقاعه في البحر الأحمر حتي الآن، ولكن أعلنت مليشيات الحوثي منذ قليل أنها استهدفت الاحتلال الإسرائيلي بعدة طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في مناطق بفلسطين المحتلة.

وعلى جانب آخر، أصدرت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا تبنت فيه استهداف السفينة " إم إس سي يونايتد " في البحر الأحمر بضربة صاروخية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثيين: "نفذتِ مليشيات الحوثي عملية استهداف للسفينة التجارية إم إس سي يونايتد وذلك بصواريخ بحرية مناسبة".