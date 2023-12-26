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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة في البحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

أصدرت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا تبنت فيه استهداف السفينة " إم إس سي يونايتد " في البحر الأحمر بضربة صاروخية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثيين يحي سريع في بيان له عبر صفحته الرسمية على تليجرام: "نفذتِ مليشيات الحوثي عملية استهداف للسفينة التجارية إم إس سي يونايتد وذلك بصواريخ بحرية مناسبة".  

ووفقا للمتحدثت باسم مليشات الحوثي، فقد جاءت عملية استهداف السفينة بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة النداءات، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة.

وأضاف سريع: "كما نفذ الحوثيون عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة".

وأوضح المتحدث أن مليشيات الحوثي تؤكد استمرار عملياتها في البحر الأحمر والبحر العربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.

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