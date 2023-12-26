سمير فرج: مصر رفضت تحالف حارس الأزهار.. والتعامل مع الحوثيين سيكون بحرص

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، حقيقة تهديد الأحداث في البحر الأحمر للمجرى الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن ما حدث ربما يؤثر على قناة السويس، وخاصة أن دخل القناة هذا العام وصل لأكثر من 10 مليارات دولار، مضيفًا:" استمرار الأزمة سيؤثر على القناة، وسيكون هناك عبء على الدول المستخدمة للنقل البحري".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن البعض يقول أن ماحدث هدفه إضعاف مصر اقتصاديًا، وأمريكا تريد إنشاء تحالف لحماية البحر الأحمر، وعدد من الدول رفضت ذلك، وبينها مصر.

وأشار إلى أن مصر ترفض أي تحالفات عسكرية منذ 23 يوليو 1952، ورفضت المشاركة في تحالف "حارس الازدهار" الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لحماية البحر الأحمر.

وشدد على أن الحوثين لديهم أسلحة وصواريخ كثيرة، والتعامل معهم سيكون بحرص، ويتطلب فكرا سياسيا في التعامل.

وذكر أنه من مفارقات القدر أن الطائرة التي تطلقها القوات الحوثية ثمنها 20 ألف دولار، بينم الصاروخ الذي يعترض هذه الطائرة سعره 2 مليون دولار.