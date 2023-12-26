عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة التجارة البريطانية: شركات الشحن العملاقة توقف سفنها بسبب استهدافات الحوثيين

سفينة شحن
سفينة شحن

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريرا عن حادث وقع في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في استمرار لعمليات الحوثي ضد كل السفن التي تتوجه إلى الاحتلال سواء كانت صهيونية أم لا، وفق ماذكرت صحف دولية.


وأكد الحوثيون أنهم لن يتوقفوا مادام العدوان على غزة مستمرًا حتى مع اعلان أمريكا عن تجمع دولي لمواجهة الحوثي.

وذكرت مذكرة تحذيرية اليوم (الثلاثاء) أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين.

وأوقفت شركات الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها.

 

هيئة التجارة البحرية البريطانية البحر الأحمر الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أماكن حملة هنوصلّك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. وأنواع الإعاقات المستحقة

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

اعتراف إسرائيلي بقتـ.ل جنديين بالخطأ في غزة

قصف صهيوني على مقر جمعية تؤوي آلاف النازحين

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 صباح اليوم.. فيديو

شهداء بالعشرات وطائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على غزة| تفاصيل

قوات الاحتلال تفجر 3 بيوت في مخيم نور شمس قبل انسحابها

منصة إسرائيلية تحتال على الأمريكيين لجمع ملايين الدولارات للاحتلال

الإعدام للإفساد في الأرض.. هكذا ردت طهران على السويد لحكمها على إيراني بالمؤبد

منظمة إسرائيلية تكشف عن إنشاء 7 بؤر استيطانية في شهر واحد

ترشيحاتنا

"الوزراء": السياحة العالمية تسير على المسار الصحيح للتعافي الكامل من تداعيات كورونا

العراق: اعتداءات أمريكا المتتالية علينا تمس بسيادتنا ولن نقبل بذلك

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ميدو يعلق على مكالمة مورينيو لمدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز

الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية.. خطوة مهمة نحو التعددية السياسية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ