هيئة التجارة البريطانية: شركات الشحن العملاقة توقف سفنها بسبب استهدافات الحوثيين

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريرا عن حادث وقع في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في استمرار لعمليات الحوثي ضد كل السفن التي تتوجه إلى الاحتلال سواء كانت صهيونية أم لا، وفق ماذكرت صحف دولية.



وأكد الحوثيون أنهم لن يتوقفوا مادام العدوان على غزة مستمرًا حتى مع اعلان أمريكا عن تجمع دولي لمواجهة الحوثي.

وذكرت مذكرة تحذيرية اليوم (الثلاثاء) أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين.

وأوقفت شركات الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها.