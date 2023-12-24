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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم الحوثيين يهدد أمريكا: البحر الأحمر سيتحول لـ "ساحة مشتعلة"

صدى البلد

أصدر محمد عبد السلام، المتحدث باسم حركة الحوثي، تحذيراً شديد اللهجة فيما يتعلق بالبحر الأحمر، معلناً أنه سيصبح "ساحة مشتعلة" إذا استمرت الاستفزازات الملحوظة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وسلط بيان الحوثي الذي نقلته وسائل الإعلام العسكرية اليمنية، الضوء على الحادث الأخير لطائرة استطلاع تابعة للبحرية اليمنية وسفينة حربية أمريكية.

وبحسب “عبد السلام”، فإن طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية اليمنية، التي كانت تقوم بعمليات مراقبة روتينية عبر البحر الأحمر، واجهت ردة فعل عدوانية غير متوقعة من سفينة حربية أمريكية. 

بحسب ما ورد، فتحت السفينة الحربية النار بأسلحة متعددة، مما أدى إلى تصاعد التوترات وانفجار صاروخ بالقرب من سفينة من جمهورية الجابون في طريقها إلى الموانئ الروسية.

وأعرب المتحدث باسم الحوثيين عن قلقه إزاء ما أسماه "عسكرة" البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. 

واعتبر عبد السلام أن التهديد الذي تتعرض له الملاحة البحرية الدولية ينبع من تواجد هذه القوات في المنطقة، مؤكدا أن دورها الأساسي يبدو هو حماية مصالح "كيان العدو الإسرائيلي".

حذر عبد السلام من العواقب المحتملة، وقال إن “البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها في أسلوب البلطجة، وعلى الدول المطلة على البحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد وطنها”.

 

حركة الحوثي الأجهزة الامنية بالبحر الاحمر الولايات المتحدة البحر الأحمر

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