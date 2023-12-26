رد غير متوقع من نقابة الموسيقيين على أزمة أغنية روبي الجديدة

رد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة أغنية المغنية روبي الأخيرة والتي تحمل اسم ثلاث ساعات متواصلة، والتي سببت حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد محمد عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن أغنية روبي الجديدة سببت حالة من الاهتمام الكبير بين المواطنين وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، أن دورنا مراقبة هل تم الحصول على موافقة المصنفات الفنية، وهذا الأمر بموجب القانون، وهذا الكلام ليس رأيا شخصيا ولكن قانونا نعمل ونتحرك وفقا له.