قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

تمكنت أغنية 3 ساعات متواصلة للفنانة روبي من تحقيق نسب مشاهدة عالية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

واقتربت أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي من تحقيق ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

وارتفعت نسبة الاستماع إلى أغنية “3 ساعات متواصلة” من 60 تلف مشاهدة الى 230 ألفا، فى ساعات قليلة، وذلك مع الجدل الذي أثارته الأغنية والهجوم عليها من قبل البعض.

أغنية “3 ساعات متواصلة” لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

تعليق مصطفى كامل

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس.

ونوه "كامل"، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وتم تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.