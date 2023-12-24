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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 ساعات متواصلة.. روبي تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

روبي
روبي

أطلقت النجمة روبي، أحدث أغانيها، منذ قليل، وجاءت باسم “3 ساعات متواصلة”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

روبي

حددت روبي من قبل، تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة، ولكن قررت تأجيلها؛ بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى جانب آخر شاركت الفنانة روبي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت روبي، مرتديه فستان جلد قصير ذا تصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت روبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

روبي يوتيوب 3 ساعات متواصلة

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