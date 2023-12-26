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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

كشف محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في مصر، محذرا من طقس الساعات المقبلة على معظم محافظات الجمهورية.

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تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية.

وتابع محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.


وأوضح محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

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