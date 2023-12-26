خبيرة أبراج: مصر الأوفر حظا في 2024 وتطورات إيجابية لدول الجوار

قالت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، إن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الدولة الأوفر حظًا في 2024 بناءً على حركة الأبراج هي مصر، وأنها في طريقها إلى تخطي أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسن تدريجي وخروج من الأزمات خاصة في النصف الثاني من العام.

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، أن من الدول الأكثر حظًا دولة لبنان، التي ستشهد حالة من الحراك السياسي قد تصل إلى تغير الحكومة واختفاء نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الحالي عن المشهد السياسي.

دولتي السودان وفلسطين سيشهدا أنفراجة للأزمات الراهنة وحظوظ

وأضافت أن من بين الدول التي ستشهد مرحلة جديدة في 2024 هي دولة السودان، حيث ستكون هناك انفراجة في الأزمة الراهنة، وأيضًا فلسطين من بين الدول التي ستكون محظوظة في 2024، والتي ستشهد بداية لحل القضية، ومن المرجح أن تنتهي الحرب في الثلث الآخير من العام.