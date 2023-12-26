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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تحذر من حوادث الطرق

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحا، اليوم الثلاثاء، قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الثلاثاء

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرص مهيئة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تظل الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر بينما يسود نهارا طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة جنوبا، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وتبقى الشبوة المائية صباحا الظاهرة الجوية المؤثرة وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين وخاصة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر وضرورة ترك مسافات بين سيارتك والسيارات الأخرى، والقيادة ببطء واتباع كافة التعليمات المرورية.

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أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد .

 

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الادارية 21 13
6 اكتوبر 21 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 12
وادى النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 18
الاسكندرية 22 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادى الجديد 25 06
أبوسمبل 24 13

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار شبورة درجات الحرارة

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