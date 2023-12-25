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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: مفاجأة عن متحور كورونا الجديد.. وتحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعة الماضية، عددا من الأخبار الھامة نرصد أبرزھا في التقرير التالي:

ممنوعات في الشقة .. قرار جديد ضد البلوجر آية إيهاب
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" ضبط معها 860 طربة حشيش.. النيابة العامة تصدم البلوجر الشهيرة آية إيهاب بقرار جديد".


إعلام إسرائيلي: إصابة خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار، اتضح أنها إثر انفجار سيارة نتج عنها إصابة خطيرة، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".


سوبر الأبطال المصري|ناقد رياضي يكشف مفاجآت عن الفريق المرشح للفوز
أكد مؤمن الجندي الناقد الرياضي، أن فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عليهم ضغط مباريات شديد، خاصة أنهم قادمون من المشاركة في كأس العالم للأندية، معلقاً:" فيوتشر وبيراميدز أيضا لديهم نفس الفرص للفوز بالبطولة"


استشاري حساسية يعلن مفاجأة عن متحور كورونا الجديد
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ معدلات انتشار الفيروسات التنفسية تزداد في هذه الفترة من كل عام، سواء كان برد أو الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي أو كورونا الذي لم ينتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ المتحوّرات التي ظهرت بعد متحور «أوميكرون» كانت فرعية من المتحور الرئيسي.


الهلال الأحمر بشمال سيناء: متطوعونا قضوا ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة لإغاثة غزة
قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن هناك 790 متطوع من شمال سيناء لإغاثة قطاع غزة، إضافة إلى عدد كبير من متطوعين آخرين انضموا من كافة محافظات الجمهورية، ومتطوعي الدول الأخري.


عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل
ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على سؤال " هل هناك عاصفة ترابية ورملية ستؤثر على البلاد يومي الخميس والجمعة".


تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه |فيديو
استعرضت الإعلامية لميس سلامة  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه  اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.


من الأربعاء لـ الجمعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت بعض التقلبات الجوية، والبلاد تأثرت بـ رياح وعواصف ترابية وأمطار.


ارتفاع غير مسبوق في الذهب .. وهذا سعر عيار 21 |فيديو
قدمت الإعلامية لميس سلامة  تقريرا، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 25 ديسمير 2023


شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة
رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، على سؤال :" الناس تشتري الذهب ولا تبيع؟" وقال إن هناك قواعد ثابتة هو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفض.

 

برامج التوك شو البلوجر آية إيهاب إعلام إسرائيلي سوبر الأبطال المصري متحور كورونا الأرصاد الذهب

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