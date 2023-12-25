إعلام إسرائيلي: إصابة خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار، اتضح أنها إثر انفجار سيارة نتج عنها إصابة خطيرة، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".



وفي سياق متصل، وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.