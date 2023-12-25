الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 8000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بغزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين، عن وجود أكثر من 8 آلاف بلاغ بشأن مفقودين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة بالقطاع.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.

بدوره، قال مستشفى الأقصى في غزة، إن “أغلب ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي من الأطفال والنساء وكبار السن”.