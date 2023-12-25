سوبر الأبطال المصري|ناقد رياضي يكشف مفاجآت عن الفريق المرشح للفوز

أكد مؤمن الجندي الناقد الرياضي، أن فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عليهم ضغط مباريات شديد، خاصة أنهم قادمون من المشاركة في كأس العالم للأندية، معلقاً:" فيوتشر وبيراميدز أيضا لديهم نفس الفرص للفوز بالبطولة"

وأضاف مؤمن الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بطولة كأس السوبر المصري تقام بالنظام الجديد لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

ولفت الناقد الرياضي إلى، أن الفرق الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري ،هي (الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فيوتشر إف سي – بيراميدز) من أقوى فرق في مصر.

وأشار مؤمن الجندي الناقد الرياضي، إلى أن هناك مفاجآت عن الفرقة المرشحة للفوز ببطولة كأس السوبر المصري 2023/2024، مؤكداً أن جماهير الأهلي تتوقع قرب البطولة من فريقها، لكن فريق سيراميكا كليوباترا وجماهيره لديهم أمل وتفاؤل كبير.