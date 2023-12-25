عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوبر الأبطال المصري|ناقد رياضي يكشف مفاجآت عن الفريق المرشح للفوز

بطولة كأس السوبر
بطولة كأس السوبر المصري

أكد مؤمن الجندي الناقد الرياضي، أن فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عليهم ضغط مباريات شديد، خاصة أنهم قادمون من المشاركة في كأس العالم للأندية، معلقاً:" فيوتشر وبيراميدز أيضا لديهم نفس الفرص للفوز بالبطولة"

وأضاف مؤمن الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة  ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بطولة كأس السوبر المصري تقام بالنظام الجديد لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

ولفت الناقد الرياضي إلى، أن الفرق الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري ،هي (الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فيوتشر إف سي – بيراميدز) من أقوى فرق في مصر.

وأشار مؤمن الجندي الناقد الرياضي، إلى أن هناك مفاجآت عن الفرقة المرشحة للفوز ببطولة كأس السوبر المصري 2023/2024، مؤكداً أن جماهير الأهلي تتوقع قرب البطولة من فريقها، لكن فريق سيراميكا كليوباترا وجماهيره لديهم أمل وتفاؤل كبير.

 

فريق الاهلي الناقد الرياضي فيوتشر بيراميدز بطولة كأس السوبر المصري الفرقة المرشحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

هل يجب تغطية المرآة في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع السعودية بمختلف الأصعدة

طولان: أرفض التعجل في الحكم على موديست

مفاجآت تنتظر أصحاب بطاقات التموين في 2024| صرف الدقيق بدل الخبز.. وبشرى بشأن إضافة المواليد

تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة

سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية لقوات الاحتلال شرق خان يونس

إعادة احتلال الضفة.. نتنياهو يحاول قتل أحلام الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ