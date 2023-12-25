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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع غير مسبوق في الذهب .. وهذا سعر عيار 21 |فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية لميس سلامة  تقريرا، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 25 ديسمير 2023
في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3509 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3070 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2631 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24560 جنيها.

الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

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