ممنوعات في الشقة .. قرار جديد ضد البلوجر آية إيهاب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" ضبط معها 860 طربة حشيش.. النيابة العامة تصدم البلوجر الشهيرة آية إيهاب بقرار جديد".



وجاء في التقرير أن هناك قرار جديد من النيابة العامة، بإحالة البلوجر الشهيرة آية إيهاب، وصديقها إلي محكمة الجنايات.



ولفتت القناة إلي أنه تم ضبط مع البلوجر الشهيرة آية إيهاب 860 طربة حشيش، والتحقيقات كشفت أن المواد الممنوعة كانت في شقة بمنطقة حدائق الأهرام.



وأوضحت القناة أن المواد التي تم ضبطها تقدر بـ 9 ملايين جنيه، وأن الشقة التي بها المواد كانت تستخدم من أجل ترويج المواد على العملاء.

