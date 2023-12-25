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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

480 طربة حشيش| قصة آية إيهاب وعشيقها من فاتنة يوتيوب إلى التخشيبة.. صور

آية إيهاب
آية إيهاب

استغل بعض الشباب، في الآونة الأخيرة، كونهم «بلوجر» عبر منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على الأموال الكثيرة بالطرق الغير شرعية، من الأفعال المخلة بالآداب والاتجار المخدرات والأسلحة وغيرها.

أثارت البلوجر الشهيرة آية إيهاب، حالة من الجدل الواسع، في الفترة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما تم ضبطها مع عشيقها داخل شقتهما وبحوزتهم 860 طربة حشيش بمبالغ مالية تصل لـ 9 ملايين جنية.. فما قصتها وما التهم الموجهة لها؟…

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480 طربة حشيش و 4 سيارات

أشتهرت الشابة آية إيهاب، بكونها حسناء اليوتيوب، حيث كان يتابعها الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا انها استغلت شهرتها بالإتجار في المخدرات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليها وهي برفقة أحد الأشخاص تربطه به علاقة آثمة، داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر آية إيهاب، وزوجها العرفي، وذلك بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبينت التحريات التي أجرتها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة: 

  • وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة ومماارستهما الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية
  • تعاون آية إيهاب مع زوجها العرفي في تجارة المواد المخدرة وبيعها واستخدام سيارتي X6

تمكنت القوات الأمنية من استهداف البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي بمحل سكنهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وضبطهما وبحوزتهما 480 طربة حشيش، وزنت 86 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي و 2 هاتف محمول، و 4 سيارات، حيث تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبًا.

إحالة آية إيهاب للمحاكمة العاجلة 

أحالة النيابة العامة بالجيزة 3 اشخاص بينهم البلوجر الشهيرة آية إيهاب للمحاكمة الجنائية، بعد أن تم ضبط بحوزتهم 480 طربة حشيش بقيمية 3.5 ملايين جنيه، حيث جاء قرار النيابة العامة عقب ورود التحريات الجنائية حول الواقعة، وتقرير المعمل الجنائي.

 

طربة حشيش اية ايهاب منصات التواصل الاجتماعى البلوجر حشيش قسم شرطة الأهرام مديرية امن الجيزة وزارة الداخلية

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