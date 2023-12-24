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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

علاقة مشبوهة وحشيش .. حكاية البلوجر آية إيهاب من الشهرة لسجن النساء

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة 860 طربة حشيش، وتواجدها مع أحد الأشخاص تربطه به علاقة آثمة، داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق وجهت للبلوجر آية إيهاب وعشيقها تهمة حيازة 860 طربة حشيش بمبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه، تم ضبطها بحوزتهما داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر أية إيهاب، ووجهت لها تهمة حيازة 860 طربة حشيش بالتعاون مع شخص اخر قالت أنه زوجها عرفي، داخل شقتهما بالجيزة، وقدرت قيمة الحشيش بأكثر من 9 ملايين جنية في واقعة تعتبر صادمة لرواد مواقع التواصل الذين اعتادوا متابعة البلوجر الشهيرة.

 

وكر المخدرات 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن البلوجر أية إيهاب وزوجها العرفي رامي يتخذون من شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وكرا لمزاولة مهنة الاتجار في المواد المخدرة بشكل مستمر. 

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كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، إتجار المتهمة آية إيهاب بلوجر في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش، وزنت 86 كيلو جرام، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول و4 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

رذيلة في الـ x6

بينت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتين   X6  في ذلك، حيث وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أكدتها التحريات كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

والبلوجر أية إيهاب هي شابة في العشرينات من عمرها، بدأت على السوشيال ميديا منذ أكثر من عامين، ولديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكنها نالت شهرتها على تطبيق تيك توك، حيث تقدم محتوى ترفيهيًّا، تستعرض بعض الرقصات في فيديوهات قصيرة، وتمتلك على تيك توك نحو 930 ألف متابع، وتحظى فيديوهاتها على ملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات، بالإضافة إلى ذلك تهتم أية إيهاب بالموضة والأزياء.

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