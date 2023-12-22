عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

كباريه اندريا الهرم
كباريه اندريا الهرم

بعد أشهر من هروبها وسقوطها في قبضة رجال مباحث الآداب بالجيزة بسبب كثرة فضائحها وجرائمها المخلة، قررت الأجهزة الأمنية غلق "كباريه اندريا" المملوك لنهى الدكر امبراطورة الدعارة وكباريهات الهرم وإغلاق فندق ريجينسي الذي يقع داخله الكباريه بالكامل وتشميعهما بالشمع الحمر. 

الجهات التنفيذية متمثلة في محافظة الجيزة وحي الهرم كان لهما قرارا اخر نظرا لقيام المتهمة وأتباعها باعادة فتح الكباريه في كل مرة بعد غلقه ليأتي القرار الحازم بإصدار قرار إزالة لكباريه اندريا الهرم بالكامل "شيلوه من على وش الأرض" حتى لا يتم اعادة فتحه مرة أخرى لاستخدامه في اعمال الرذيلة واجبار القاصرات على العمل في الحرام. 

 

حبس امبراطورة الحرام 

أمرت نيابة الهرم بحبس نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وقررت إخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه. 

 

txt

نهى الدكر بتسرحنا.. مفاجآت في التحقيقات مع إمبراطورة كباريهات الهرم

txt

ماذا قررت النيابة بشأن إمبراطورة كباريهات الهرم والراقصة جومانة؟

ونفت المتهمة الرئيسية الاتهامات المنسوبة اليها بالاتجار بالبشر وممارسة وتسهيل الدعارة وممارسة الفجور. 

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية ومباحث الآداب بالجيزة مفاجآت في سقوط نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم حيث ألقي القبض عليها في أحضان راقصة تدعى جومانة أثناء ممارستهما الفجور والعلاقة شاذة داخل فيلا في منطقة هرم سيتي. 

 

سقطت في أحضان راقصة 

 

انتهت أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لامبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم "نهى الدكر" الصادر لها قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة بالقبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي. 

نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم انتشر اسمها في الأونة الأخيرة بعد ورود معلومات لرجال الامن ومباحث مكافحة جرائم الاداب بالجيزة حول قيامهاب الاتجار في الفتيات القاصرات واستغلالهن في اعمال الدعارة وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، اضافة الى تسببها في مقتل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وبين اخر على فتاة ساقطة. 

ومنذ ٣ اسابيع داهمت مباحث الاداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل ادارة مباحث الاداب بالجيزة كباريه أندريه الذي تمتلكه، نهى الدكر وتديره بدون ترخيص وتبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاقه، لكنها عادت وفتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها. 

وكشفت التحريات الأولية ان نهى الدكر القي القبض عليها في احضان الراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بمحافظة الجيزة، مبينةً أن المتهمتين مارستا أفعالا شاذة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

 

قاصرات في الحرام 

 

وكانت رجال مباحث الآداب الجيزة، ألقوا القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه.  

txt

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

txt

متمردة على أنوثتها.. أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم| خاص

وبدأت جهات الأمنية، التحقيق مع المتهمتين بممارسة الفسق والفجور، والأعمال المنافية للآداب بعد ضبطهما متلبستين، داخل الفيلا التي تستخدمها صاحبتها، كملهى لإقامة حفلات ليلية.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة تدعي « نهى. ر. م » وقررت جلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات.

وأفادت التحريات أن سالفة الذكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

امبراطورة كباريهات الهرم كباريه اندريا مصير كباريه اندريا مباحث الآداب غلق كباريه اندريا نهى الدكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

موضوعات متعلقة

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

متمردة على أنوثتها.. أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم| خاص

ماذا قررت النيابة بشأن إمبراطورة كباريهات الهرم والراقصة جومانة؟

خطة شيطانية.. طالبة العمرانية تتفق مع عشيقها على تخدير والدتها لسرقتها

جريمة بالحي الإيطالي.. خيط جديد في قضية القاصر المعذبة بأكتوبر

كل الناس بترقص.. اعترافات صادمة من التيك توكر وفاء عزت حول الفيديوهات الفاضحة

نهى الدكر بتسرحنا.. مفاجآت في التحقيقات مع إمبراطورة كباريهات الهرم

معرفهوش وقالي هتحصلي أختك.. شقيقة نيرة أشرف تكشف مفاجآت في التحقيقات

ترشيحاتنا

الفراعنة نمبر 1.. رمضان السيد: أرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس

تنكروا في زي شرطة.. عصابة تختطف قنصل بريطاني في الإكوادور|شاهد

بشاير الخير.. 3 أزمات اقتصاية تتخلص منها مصر في 2024 الدولار أقواها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ