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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ماذا قررت النيابة بشأن إمبراطورة كباريهات الهرم والراقصة جومانة؟

صدى البلد

أمرت نيابة الهرم بحبس نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت اخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها ١٠ الاف جنيه. 

ونفت المتهمة الرئيسية الاتهامات المنسوبة اليها بالاتجار بالبشر وممارسة وتسهيل الدعارة وممارسة الفجور. 

وفجرت تحريات الاجهزة الامنية ومباحث الاداب بالجيزة مفاجآت في سقوط نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم حيث القي القبض عليها في احضان ىاقصة تدعى جومانة اثناء ممارستهما الفجور وعلاقة شاذة داخل فيلا في منطقة هرم سيتي. 

اسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لامبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم "نهى الدكر" الصادر لها قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة انتهت بالقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي. 

نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم انتشر اسمها في الاونة الاخيرة بعد ورود معلومات لرجال الامن ومباحث مكافحة جرائم الاداب بالجيزة حول قيامهاب الاتجار في الفتيات القاصرات واستغلالهن في اعمال الدعارة وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، اضافة الى تسببها في مقتل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وبين اخر على فتاة ساقطة. 

منذ ٣ أسابيع داهمت مباحث الآداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل ادارة مباحث الاداب بالجيزة كباريه أندريه الذي تمتلكه، نهى الدكر وتديره بدون ترخيص وتبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاقه، لكنها عادت وفتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها. 

 

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نهى الدكر بتسرحنا.. مفاجآت في التحقيقات مع إمبراطورة كباريهات الهرم

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ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

وكشفت التحريات الأولية ان نهى الدكر القي القبض عليها في احضان الراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بمحافظة الجيزة، مبينةً أن المتهمتين مارستا أفعالا شاذة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

وكانت رجال مباحث الآداب الجيزة، ألقوا القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه.  

وبدأت الجهات الأمنية، التحقيق مع المتهمتين بممارسة الفسق والفجور، والأعمال المنافية للآداب بعد ضبطهما متلبستين، داخل الفيلا التي تستخدمها صاحبتها، كملهى لإقامة حفلات ليلية.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة تدعي « نهى. ر. م » وقررت جلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات.

كما أفادت التحريات أن سالفة الذكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

امبراطورة كباريهات الهرم الراقصة جومانة نيابة الهرم نهى الدكر وممارسة الفجور

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