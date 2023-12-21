نهى الدكر بتسرحنا.. مفاجآت في التحقيقات مع إمبراطورة كباريهات الهرم

"الريسة نهى" لقب يطلق في أوساط الكباريهات والكازينوهات بمنطقة الهرم على "نهى الدكر" مالكة كباريه" داخل أحد فنادق الهرم.

نهى الريسة

نهى الدكر أو الريسة امبراطورة كباريهات الهرم كما يطلق عليها أعوانها تنقلت من مكان لآخر طوال الاشهر الثمانية الماضية هربا من ملاحقة قوات الشرطة لصدور قرار ضبط واحضار من النيابة العامة بحقها لاتهامها فى قضية تتضمن عدة اتهامات منها تسهيل الدعارة وممارسة الفجور والاتجار بالبشر لقيامها بتشغيل فتيات قاصرات في ممارسة الأعمال المنفية للآداب بعد استقطابهن والانفاق عليهن ثم اجبارهن على العمل في الدعارة داخل الكباريه الذي تمتلكه.

قوة من مباحث الآداب بقيادة العميد محمد حسن مدير إدارة مباحث الأداب بالجيزة ووكيله العقيد محمد غراب انطلقا إلى منطقة هرم سيتي بعدما انتهت عملية التتبع والمراقبة التي استمرت لعدة ساعات وأكدت تواجد الهاربة "نهى الدكر" 36 سنة داخل فيلا التي ما ان تم مداهمتها حتى فوجئ الضباط بمشهد إباحي غريب حيث ضبطت "الدكر" في أحضان فتاة أخرى تبين فيما بعد أنها راقصة في الكباريه الذي تمتلكه وتدعى "جومانة التونسية" وهي مصرية لكنها تلقب بذلك فقط.

في أحضان راقصة

في ملاءات تم ايداع "نهى الدكر" و"جومانة" بوكس الشرطة بعد التحفظ عليهما وتحريز مبالغ مالية وصلت إلى 300 الف جنيه بالإضافة إلى هواتف الفتاتين حيث عثر بهاتف "الريسة نهى" على محادثات بينها وبين راغبي المتعة الحرام واتفاقاتهم على تقديم الفتيات لهم بمبالغ مالية وعثر بهاتف "جومانة" على مقاطع فيدية إباحية تجمعها ب"نهى" في أوضاع مخلة أثناء ممارستهما الفجور سويا.

من جانبها باشرت نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع المتهمتين فور عرضهما وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الآداب وقسم شرطة الهرم، وكشفت التحقيقات الأولية ان المتهمة الرئيسية "نهى الدكر" ورد اسمها على لسان 4 فتيات قاصرات القي القبض عليهن منذ 8 اشهر في قضية ممارسة الدعارة وخلال التحقيقات معهن في النيابة العامة اعترفن أن نهى الدكر مسئولة عن تشغيلهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب "هي اللي بتسرحنا وتتفق مع الرجالة على ثمن الليلة"، فأصدرت النيابة قرارا بضبطها وإحضارها.

الشمع الأحمر

وكشفت التحقيقات أن كباريه أندريا الهرم الذي تمتلكه "نهى الدكر" شهد منذ 3 أسابيع تبادل لإطلاق النار بين شابين مخمورين عقب مشاجرة بينهما ما أدى لمقتل أحدهما وسيتم استجواب "الدكر" حول تلك الجريمة بصفتها مالكة مسرح الجريمة.

أمرت النيابة بحجز نهى الدكر والراقصة جومانة التونسية 24 ساعة على ذمة تحريات إدارة مباحث الآداب والبحث الجنائي بالجيزة وقررت تسميع الكباريه بالشمع الأحمر.