الليلة بـ700 جنيه.. سقوط 13 فتاة ليل في مداهمة كباريهات شارع الهرم

مع حلول منتصف الليل وبدء عمل عدد من كباريهات وبارات وديسكوهات الهرم خرجت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة تستهدف هذه الأماكن للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعى التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها.

استهدفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة 2 night club وبار و2 ديسكو جميعهم مشهورين في دائرة قسم شرطة الهرم بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب في تلك المنشآت حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

بعد عرض المعلومات على اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة سرشة على تلك المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة والعقيد محمد عراب وكيل الإدارة منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات وصالات الديسكو والكباريهات.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 فتيات ليل تحرضن على الفسق والفجور وألقي القبض على 3 سيدات بينهن أربعينية تتولى تسهيل الدعارة للسيدتين الأخرتين حيث تروج صورهن عبر تطبيق "واتس أب" وتتفق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور الفتاتين له ليختار من بينهما.

وكشفت التحريات أن الفتاة تتقاضى 700 جنيه عن اللية الواحدة بينما تتفق المتهمة الرئيسية على نسبة أو عمولة لها حيث تتقاضى مبلغ 1000 جنيه، وتم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتاتين كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمديرين عمل بدون ترخيص، تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمات وجاري عرضهن على النيابة المختصة ومازالت الحملات مستمرة منذ الساعات الأولى لليل حتى خيوط الصباح.