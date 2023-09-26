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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راقصتان و5 ساقطات.. كواليس ليالي المزاج في بانسيون الهرم

صدى البلد

"راقصتان هما اللي بيتفقوا مع الرجالة على ثمن الليلة الواحدة اللي هيقضوها مع البنت".. هذه الجملة لخصت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب بعد تلقيها معلومات عن ممارسة نشاط مشبوه داخل فندق صغير "بانسيون" بمنطقة الهرم حيث تبين أن راقصتين تسهلان الدعارة لعدة فتيات أخريات مع راغبي المتعة الحرام. 

مراقبة 

عمليات المراقبة وجمع التحريات بدأت منذ ورود معلومات لمباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة بممارسة الرذيلة داخل بانسيون في الهرم، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التحريات للتأكد من صحة المعلومات. 

راقصتان 

التحريات التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة توصلت إلى قيام راقصتين بتزعم شبكة لممارسة الرذيلة وتسهيل الدعارة لفتيات أخريات حيث تتوليان الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام على المقابل المادي في الليلة الواحدة كما تتوليان ترتيب المواعيد بين الفتيات وعملائهن لمزاولة الأعمال المنافية للآداب. 

وبعد استئذان النيابة العامة بالهرم خرجت قوة أمنية لمداهمة البانسيون والملهى الليلي بداخله وتم القاء القبض على الراقصتين زعيمتا الشبكة و5 فتيات أخريات وبمواجهتهن اعترفن بممارسة الرذيلة مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادي حيث يختلف المقابل المادي من الجلوس معهم فقط داخل الملهى أو الانصراف معهن لممارسة الحرام. 

مدير الملهى 

كما ألقت القوة الأمنية تحت إشراف العميد محمد حسن مدير إدارة مباحث آداب الجيزة القبض على مدير الملهى لمزاولته مهنة بدون ترخيص، وتم تحرير عدة مخالفات أخرى داخل البانسيون والملهى وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.  

راقصتان و5 ساقطات ليالي المزاج بانسيون الهرم ثمن الليلة الواحدة مباحث الآداب راقصتين

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