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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قواد أون لاين.. حرض سيدات على ممارسة الرذيلة ويعترف: طريق الحرام سهل

صدى البلد

باع نخوته ورجولته من أجل الكسب السريع وقرر التجارة في الحرام باقناع سيدات راغبات في السفر بالعمل في ممارسة الرذيلة معتقدا ان تخفيه عن الأعين وعمله من وراء شاشة الكمبيوتر لن يكشف أمره. 

الأعين الساهرة لرجال مباحث الآداب رصدت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعرض فرص سفر لخارج البلاد على السيدات فقط مع عرض عملهن في الاعمال المنافية للاداب من أجل مكاسب كبيرة وسريعة. 

 

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مباحث التوثيق والمعلومات بالتعاون مع مباحث الآداب نححت في تحديد مكان المتهم وهويته والقي القبض عليه وبمواجته اقر باتكاب الواقعة قائلا:" عايز اكسب فلوس كتير من غير ما اتعب نفسي ومالقتش اسهل من طريق الحرام". 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة المختصة التي تولت التحقيق. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يدير صفحة لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، ويحرضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، يقوم خلالها المسئول عن تلك الصفحة بالإعلان عن استعداده لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، وتحريضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.

وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف التربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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