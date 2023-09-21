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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ريحته وحشة ومبيستحماش .. نسرين أمام محكمة الأسرة لطلب الخلع من زوجها

صدى البلد

"ريحته صعبة جدا مبعرفش أقعد جنبه اصعب احساس لما تقرفي من شريك حياتك.. ميعرفش يعني ايه دش ولا حمام بيستحمى في المناسبات بس ولما اشتريت برفان هدية ليه رماه في الزبالة وقالي انتي تافهة".. بهذه الكلمات لخصت "نسرين" - اسم مستعار- رغبتها في الخلع من زوجها أمام محكمة الاسرة بالكيت كات. 

 

٣ سنوات عذاب 

 

قالت إنها خلال ٣ سنوات من الزواج حاولت تعديل هيئة زوجها ورائحة جسده التي كانت تنفرها حيث كان يرفض الاستحمام الا كل فترة طويلة فتصدر رائحة كريهة من جسده خاصة مع عمله المرهق في محل كاوتش، بعد محاولات فاشلة من الزوجة لتغيير زوجها قررت الخلاص من تلك الحياة البائسة خاصة انه كان ينهال عليها بالضرب في كل مرة تطلب منه تنظيف جسده والاستحمام ورفعت دعوى خلع امام محكمة الكيت كات. 

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد

دعوى خلع 

في مكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية جلست الزوجة "نسرين" تبدي رغبتها في اقامة دعوى خلع فتم تنفيذ طلبها لتذهب الى محكمة الاسرة بالكيت كات وتروي أمام هيئة المحكمة تفاصيل معاناتها طوال ٣ سنوات من الزواج حيث ارتبطت بزوجها عن طريق بعض المعارف "جواز صالونات" وحينها حدث بينهما قبول مبدئي ووافقت اسرتها باعتباره عريس ملائم و “كسيب” وتم زفافهما وسط فرحة من الاسرتين وبعد الزواج بفترة قليلة اصطدمت الزوجة بمظهر زوجها فكانت تنظف له ملابسه طوال الوقت ورغم تحسن مظهره الا ان رائحته ظلت كريهة للغاية. 

 

برفان في الزبالة

واضافت نسرين انها في بداية زواجها كانت تحرج من التحدث له صراحة في الاهتمام بنظافة جسده ورائحته حتى لا يعتقد انها تنفر منه فكانت تشتري له العطور ومزيلات العرق فكان يقابلها بوصلة من السباب والضرب ويلقي ما احضرته له في القمامة قائلا: "بتصرفي الفلوس في كلام فاضي يعني ايه تشتري برفانات". 

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مع استمرار زوجها على رفض الاستحمام قررت الزوجة مصارحته ولكن بشكل مهذب فاخبرته انه يعمل في محل يتردد عليه العديد من العملاء يوميا ويتعامل معهم جميعا في البيع والشراء فيجب ان تبقى رائحته طيبة حتى لا يثير اشمئزاز من يقترب منه لكنه كان ايضا يستهزأ بحديثها مرددا: "هو انا ست عشان ريحتي تبقى حلوة". 

 

 بخيل كمان

 

فوجئت الزوجة ايضا ببخل زوجها ورفضه تلبية طلباتها وطلبات طفلتهما الوحيدة ويأست من إصلاح حاله خاصة مع استمرار إهانته لها والتعدي عليها بالضرب فقررت الانفصال عنه لكنه رفض تطليقها ما دفعها لطلب الخلع. 

قضت محكمة الاسرة بالكيت كات قبول دعوى الخلع وتطليق هالة من زوجها. 

محكمة الاسرة محكمة الاسرة بالكيت كات دعوى خلع ريحته وحشة ومبيستحماش الدكتورة نهى الجندي المحامية

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