عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابن وزير صحة سابق.. مفاجأة صادمة في اختطاف طبيب أكتوبر

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر عن مفاجأة في قضية اختطاف طبيب علاج طبيعي من فيلته وسحب مبالغ طائلة من الفيزا الخاصة به، حيث تبين أن الطبيب المختطف ابن وزير صحة سابق ، وأن العقل المدبر للجريمة كان يتردد عليه الطبيب لعمل جلسات مساج له.

واستجوبت النيابة المتهمين حول الاتهامات المنسوبة إليهم واعترف المتهمين الثمانية باختطاف الطبيب من فيلته بعد التحايل عليه لإجرائه جلسة مساج وعلاج طبيعي لمريض ثم اصطحبوه الى ماكينات صراف آلي مختلفة لإجباره على سحب مبالغ مالية ثم احتجزوه في منزل بالغربية. 

اختطاف طبيب 

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 الجاري لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله "طبيب" عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

 

لعلمهم بثرائه.. 8 أشخاص يختطفون طبيب علاج طبيعي والأمن يحرره

بحجة عمل جلسات مساج.. حبس المتهمين باختطاف طبيب بأكتوبر

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 8 أشخاص "4 منهم لديهم معلومات جنائية" باختطاف المجني عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلي مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

تحرير المختطف

وتم ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليه والذي تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمين في الحادث وتبين أنها "مستأجرة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

اختطاف طبيب ابن وزير صحة سابق اختطاف طبيب أكتوبر اختطاف طبيب علاج طبيعي النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

ابن وزير صحة سابق.. مفاجأة صادمة في اختطاف طبيب أكتوبر

موضوعات متعلقة

سيارة ملاكي تصطدم بسور محور صفط اللبن دون إصابات

مصرع شخص سقط من أعلى عقار بميت عقبة

السيطرة على حريق شقة سكنية في العمرانية

كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

قالها هوصلك محطة القطار وخدها في الزراعات.. النيابة تكشف جريمة بني سويف

هوس الشهوة والمكان المهجور.. ماذا حدث مع صغير في بولاق أبو العلا؟

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

بتتوضى لصلاة الفجر.. القصة الكاملة لمصرع مسنة بسبب مشغولاتها الذهبية في الجيزة

ترشيحاتنا

سعر الفستان وتكاليف الفرح ومفاجأة العروسة| تفاصيل مثيرة عن فرح طلخا الأسطوري | شاهد

في أول زيارة خارجية له منذ 12 عاما.. بشار الأسد وزوجته يزوران الصين

هل تهدف أوبك لرفع أسعار النفط عالميًا .. وزير الطاقة السعودي يجيب

هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه

مدبولي: نحرص على سرعة تنفيذ مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص

3 تحركات جديدة لحل أزمة أسعار السجائر رسميا في 48 ساعة | اعرف العلبة هتبقى بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ